Otomobil fiyatları 4 yılda yüzde 200 arttı: Bu ay da zam geliyor

Kriz ve dövizdeki yükselişle birlikte otomobil fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.

2021 Ocak ayından bu yana otomobil fiyatları yüzde 16’nın üzerinde arttı. 4 yıl geriye gidildiğinde fiyatların yüzde 200’ün üzerinde yükseldiği görülüyor. Üstelik haziran ayında fiyatlar yüzde 5 oranında arttırıldı.

'4 yıl önce 78 bin lira olan araç 237 bine satılıyor'

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, otomotiv data ve 2.el araç fiyatlandırma şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, “2021 yılında en çok satan sıfır araç modellerine baktığımızda; ilk 5 modelin Haziran 2021 dönemindeki ortalama fiyatı 237 bin TL iken 4 yıl önce aynı araçların ortalama fiyatı 78 bin TL’ydi” dedi.

Yalçın’ın verdiği bilgilere göre, otomobil fiyatları sıfır araç pazarında son bir ayda ortalama yüzde 4 arttı. Haziran ayında da yaklaşık yüzde 5 zam bekleniyor.