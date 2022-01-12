Otomobil bakım yapan işçilerin arasına daldı, çok sayıda işçi yaralandı

Bursa'da metronun elektrik bakım ve onarımını yapan işçilere otomobil çarptı. Kazada 5 işçi yaralanırken otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, metronun elektrik bakım ve onarımını yapan işçiler yolun sol şeridini trafiğe kapattılar. Hızla gelen İsmail İ. (28) idaresindeki otomobil bakım yapan işçilerin arasına daldı. Otomobil, bakım yapan 5 işçiye çarparak savurduktan sonra bakım aracına çarparak durabildi. Kazada Enes S., Abdullah Ö., Muhammet Furkan Ş., Muhammet Hüseyin A., Muhammet Y. ve otomobilde bulunan Mustafa K. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Sürücü İsmail İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)