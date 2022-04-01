Otogaza zam geliyor: 12 lirayı bulacak

Otogaza 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtiliyor.

Haber Merkezi

Otogaza 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60-65 kuruş arası zam bekleniyor.

KRT'te yer alan habere göre, zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11.88 liraya kadar yükselecek.

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