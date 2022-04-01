Otogaza 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60-65 kuruş arası zam bekleniyor.
KRT'te yer alan habere göre, zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11.88 liraya kadar yükselecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Otogaza zam geliyor: 12 lirayı bulacak
Otogaza 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtiliyor.
Haber Merkezi
Otogaza 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60-65 kuruş arası zam bekleniyor.
KRT'te yer alan habere göre, zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 11.88 liraya kadar yükselecek.