Otobüs bisikletlilere çarptı

İstanbul Kartal'da bisiklet sürücülerine çarpan otobüs 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Haber Merkezi

İstanbul Kartal’da İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı.

Kazada 4 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme devam ediyor. 

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