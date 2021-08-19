İstanbul Kartal’da İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı.
Kazada 4 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Otobüs bisikletlilere çarptı
İstanbul Kartal'da bisiklet sürücülerine çarpan otobüs 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Haber Merkezi
İstanbul Kartal’da İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı.
Kazada 4 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, yaralılar hastaneye kaldırılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.