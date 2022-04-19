Otobüs biletlerine 3 ayda yüzde 80 zam: Uçak bileti fiyatlarını geçti

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, önceki bayramlara kıyasla şehirlerarası yolcu sayılarının 3'te 2 oranında azaldığını söyledi. Yıldırım, "Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor" dedi.

DHA'nın haberine göre otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, "Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Tren 120 lira" diye konuştu.

Yolcu sayıları 3'te 2 azaldı

"Geçmiş yılların bayramlarıyla mukayese edildiğinde çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz" diyen Yıldırım, "Yolcu sayıları 3'te 2 oranında azaldı. Eskiden otobüsler 1 hafta boyunca dolardı, yer bulunmazdı, ilave seferler açılırdı ama şu anda öyle bir durum yok. Sadece 28 ve 29'unda 2 günlük bir doluluk var" dedi.

"Bin kilometrelik bir mesafeye gidiş dönüşte yaklaşık 15 bin liralık sadece yakıt masrafı var. Bir otobüse en az 35-40 kişi koymadıktan sonra para kazanma şansımız yok" diyen Yıldırım, "İstanbul-İzmir hattı Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol paraları girdiğinde sadece bin lira otoyol ve köprülere para ödüyoruz. Akaryakıt ve diğer maliyetleri üzerine koyduğunuzda Ege yolunda para kazanılması imkansız gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.