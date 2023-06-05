Oto tamircide üzerine yük asansörü düşen çocuk yaşamını yitirdi!

Ankara'da bir oto tamircide 13 yaşındaki Harun Yıldız, üzerine yük asansörü düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Ankara'da oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Altındağ ilçesi Siteler semtindeki bir oto tamir dükkanında, Harun Yıldız'ın (13) üzerine yük asansörü düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Harun Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

AA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan ajansın haberinde çocuğun dükkanda çalışıp çalışmadığına ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

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