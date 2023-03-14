Otel sahibi bakan, bakanlığından arazi tahsisi istedi, istediğini aldı!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçer geçmez kabinede dışarıdan bakan ataması gündeme geldi. Eğitim, sağlık ve turizm alanları sektörden gelen isimlere devredildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başına ise otel zinciri sahibi Mehmet Nuri Ersoy getirildi. 9 Temmuz 2018 tarihinde bakanlık koltuğuna oturan Ersoy’un, ülkeyi şirket gibi yönetme iddiasında olan Erdoğan iktidarının son döneminde yaptığı kimi uygulamalar kamuoyunda sıklıkla tartışma konusu oldu. Bunlardan biri de Bakan Ersoy’un hissedarı olduğu şirketin 2021’de Bakanlık’tan 25 bin metrekarelik ek arazi talebinde bulunmasıydı. Otel sahibi Ersoy, Bakan Ersoy’dan arazi tahsisi istedi, istediğini aldı!

Türkiye’nin büyük orman yangınlarıyla boğuştuğu bir dönemde Bodrum’daki 25 bin m2’lik Hazineye ait orman arazisi, Bakan Ersoy’un ortağı olduğu şirket tarafından Bakanlığa yazılan bir yazı ile otel yapmak için talep edildi.

Daha önce Azeri kökenli Rus bir iş insanı olan İskender Khalilov’un sahibi olduğu ISR şirketinin bünyesinde Hilton Göltürkbükü adıyla işletilen otel, Aralık 2020’de Bakan Ersoy’un hissedar olduğu şirket tarafından satın alınmış ve İstanbul merkezli şirketin adı ‘MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş’ olarak değiştirilmişti.

Turizm bölgesi içerisinde yer alan ve bir yarımada konumundaki 101 ada, 1 parselde bulunan otelin yeni sahibi olan Bakan Ersoy’un şirketi, mevcut yapıları yıkarak daha geniş bir alanda 870 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir tatil köyü yapmak için kolları sıvadı.

Ancak Bakan Ersoy’un ortağı olduğu MRA şirketi, 49 yıllığına üst kullanım hakkı bulunan Saplıburun Mevkii’ndeki tahsisli araziye bitişik konumdaki 25 bin m2’lik Hazineye ait orman arazisini de gözüne kestirerek yeni otel projesine dâhil etmek istiyordu.

Aynı zamanda Nitelikli Doğal Koruma Alanı (2. Derece doğal sit) vasıflı olan arazinin hemen yanı başında ise Kesin Korunacak Hassas Alan (Eski 1. Derece doğal sit alanı) bulunsa da bu bölgedeki yapılaşma baskısını artıracak olan bu girişim için şirket Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak söz konusu arazinin ek tahsisini talep etti.

Bakanın şirketinin talebini, Bakanlık uygun buldu

Bakan Ersoy’un ortak olduğu MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş., 15 Eylül 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuruda, ek tahsis talebini iletti.

Ersoy’un turizmci olarak yaptığı bu başvuru, yine Ersoy’un Bakan olarak başında bulunduğu kurum tarafından 37 gün sonra ‘uygun’ bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketinin ek arazi tahsisine resmi yazı ile yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 22 Ekim 2021 tarihli yazısında, talebin uygun görüldüğünü bildirdi.

'Orman dokusu daha seyrek olduğu için uygundur'

Bakan adına Bakan’ın şirketinin talebine verilen yanıtta imzası bulunan isim ise Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Vekili Şennur Aldemir Doğan’dı. Doğan’ın imzasını taşıyan tahsis talebine ilişkin yazıda, “Bakanlığımızca 25.000 m2 yüzölçümlü orman vasıflı Hazine taşınmazı için şirketiniz adına ek alan olarak ön izin verilmesi prensipte uygun görülen alanın, dilekçeniz ekindeki koordinatlı krokide belirtildiği şekilde yine 25.000 m2 yüzölçümlü orman vasıflı Hazine özerinden revize edilmesine yönelik talebiniz; yeni alanın orman dokusunun önceki alana göre daha seyrek olduğu ve bu alanın topografik özellikleri göz önünde bulundurularak uygun görülmüş olup, ek alan talebinize ilişkin işlemler ayrıca yürütülmektedir” ifadelerine yer verildiği görülüyor.

Haziran 2022'de ÇED gerekli değildir kararı verildi

Bugün Bakan Ersoy’un şirketine tahsis edilen arazinin hemen yanında, alanda devam eden yeni otel inşaatının şantiye binası bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Haziran 2022 tarihinde MRA şirketinin arazide yapacağı 5 yıldızlı tatil köyü projesi ile ilgili ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi.

Sosyal medyada paylaşılan video o otelin inşaatına ait

Geçtiğimiz hafta Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sosyal medyada yayınladığı devasa inşaat alanı ve bölgedeki korkunç yapılaşmayı gösteren video, işte bu otelin inşaatına ait.

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, söz konusu görüntülerin yer aldığı videoyu “turizm sektörünün yüz karası” ifadeleriyle paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Bu görünüm Turizm Bakanının şirketince satın alınan, kendi oluruyla orman arazisinin de katılarak büyütüldüğü bir otel inşaatına aittir.50 yıldır her kademesinde hizmet ettiğim Turizm Sektörünün yüz karasıdır. Seçimlerden sonra hesabı sorulmalıdır.”

Bakan ve Bakanlık sessizliğini koruyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ya da Bakanlık bürokratlarından şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Bakan ve Bakanlığın bu sessizliği yeni değil.

Söz konusu projeye ilgili orman arazisi tahsisi gündeme geldiğinde, Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da 12 Mayıs 2022 tarihinde TBMM’ne bir soru önergesi sunarak Bakan Ersoy’a “Sahibi olduğunuz Bodrum Türkbükü’ndeki oteli tatil köyüne dönüştürdükten sonra otel arazisinin yanındaki ormandan 25 dönümlük araziyi Kültür ve Turizm Bakanı olarak kendi otelinizin kullanımına tahsis ettiniz mi?” diye sormuştu.

TBMM kayıtlarına 'cevaplanmadı' olarak geçen sorular

Başka soruları da içeren Yeneroğlu’nun bu önergesi de aynı şekilde yanıtsız bırakıldı. TBMM arşivine baktığımızda, aradan yaklaşık bir yıl geçmiş olmasına rağmen bu soruların yanıtsız kaldığı görülüyor. Meclis arşivinde söz konusu önergeyle ilgili “cevaplanmadığı gelen kâğıtlarda ilan edildi” bilgisi not düşülmüş. Ancak Bakan Ersoy’dan yanıtı istenen sorular halen ortada duruyor.

140 bin m2'lik arazide 130 bin m2'lik inşaat alanı

Bakan Ersoy’un hissedarı olduğu şirketin, kendi bakanlığından tahsis edilen arazide inşa etmeye başladığı otelin arazisi ek tahsisle birlikte toplam 140.182,70 m2’ye çıktı. ÇED belgesinde yer verilen bilgilere göre bu arazideki toplam inşaat alanının 130.520,82 m2 olacağı belirtiliyor. Bu bölgenin korunan alan vasfında olduğu düşünüldüğünde, korkunç bir yapılaşma oranı.

Projenin önemi ve gerekliliği böyle açıklanıyor

Bakan Ersoy’un inşa ettiği yeni otelle ilgili yer seçimi, önemi ve gerekliliği hakkında ise şu görüşlere yer veriliyor:

“Turizm pazarında hedef büyüten yatırımcıların ve yöneticilerin, son yıllarda turizm sektöründe gösterdiği başarılı gelişmeler neticesinde birçok yerli ve yabancı tur operatörünün gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu görülmektedir. Bu durum ise projenin önemi ve gerekliliğini açıkça göz önüne sermektedir.”

Günde 1000 ton su tüketecek otel inşaatı

Yine ÇED belgesine göre projenin inşaat aşamasında günde 1007 metreküp, işletme aşamasında ise 451 metreküp su kullanılacağı bilgisine yer verilmiş. Her bir metreküpü 1000 litre ile çarpmak gerektiğinde ortaya çıkan su tüketiminin de Bodrum gibi su sorunu yaşanan bir bölgede ürkütücü miktarlara ulaşacağı görülüyor.

Kamu malları, kamu gücü kullanılarak yağmalanıyor

Coğrafyaya, doğaya, kıyılara ve koylara, dağlara ve yaylalara yatırımcı gözüyle bakan bir iş insanını, bütün bu alanların korunarak kullanılmasını sağlamakla yükümlü bir bakanlığın başına getirdiğinizde, ortaya bu tür manzaraların çıkması kaçınılmaz görünüyor. Ancak asıl önemlisi, bu tür çarpıklıkları denetleyip üzerine gidecek, sorunu çözecek bir yönetim mekanizmasının ortadan kalkması daha büyük bir soruna işaret ediyor. Türkiye bu sistemle yönetilemiyor. Kamu malları yağmalanıyor, kamu gücünü kullanarak haksız servet edinimi normalleşiyor ve bütün bunlar yapanın yanına kar kalıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan Bodrum’daki otel için kendi bakanlığı döneminde kendi şirketine yapılan tahsisle ilgili suskunluğunu bozmasını, kamuoyunu bu konuda aydınlatmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı'na göre Ersoy 2018'de şirketteki görevi reddetti

Sayın Bakan “O şirket benim değil” de diyebilir. Cumhurbaşkanlığı resmi web sayfasında da Ersoy’un Bakanlık koltuğuna oturduğu 9 Temmuz 2018’den itibaren şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devrettiği bilgisine yer veriliyor. Ancak 10 Mart 2022 tarihli Ticari Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Türkbükü Otelcilik Şirketini devralan MRA Turizm şirketinin 164.442.658,30 TL’lik hisse tutarının sahibinin Mehmet Nuri Ersoy olduğu görülüyor. Her koşulda Bakan Ersoy’un yapacağı açıklama ya da ileteceği bilgileri aynı şekilde paylaşacağız.