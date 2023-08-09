ÖSYM’nin sınav geliri 1 milyar lirayı aştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yılın Ocak-Haziran döneminde büyük bölümü sınav ücretlerinden kaynaklı toplam 1,2 milyar lira gelir elde etti.

ÖSYM, yılın ilk yarısında toplam 7 milyon 793 bin 596 yurttaşın merkezi sınavlara girdiğini açıkladı. Sınava giren kişi sayısı, ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluştururken en fazla adayın olduğu sınavın 3 milyon 527 bin 464 katılımcı ile YKS’nin birinci oturumu olduğu bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, başkanlığın, sınavlardan topladığı başvuru ücreti 1 milyar 257 milyon 26 bin 610 lira olarak hesaplandı. Başkanlık, ocak-haziran döneminde 326 milyon TL’lik de hazine yardımı aldı. Bütçesinin tamamına yakını sınav gelirlerinden oluşan başkanlığın giderleri ise 864 milyon 610 bin lira oldu.

ÖSYM, Ocak-Haziran dönemindeki toplam gelirinin aylara göre dağılımını da paylaştı. Ocak ve şubat aylarında sırasıyla 60,8 milyon lira ve 98,1 milyon lira gelir elde eden başkanlığın, mart-mayıs dönemi harcamaları şöyle kaydedildi:

Mart: 458,6 milyon lira

Nisan: 37,3 milyon lira

Mayıs: 527 milyon lira

Haziran: 74,9 milyon lira

Gelirlerde büyük artış

Başkanlığın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkat çekti. ÖSYM’nin gelirleri yıllara göre şöyle sıralandı: