ÖSYM’nin sınav geliri 1 milyar lirayı aştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yılın Ocak-Haziran döneminde büyük bölümü sınav ücretlerinden kaynaklı toplam 1,2 milyar lira gelir elde etti.
ÖSYM, yılın ilk yarısında toplam 7 milyon 793 bin 596 yurttaşın merkezi sınavlara girdiğini açıkladı. Sınava giren kişi sayısı, ülke nüfusunun yüzde 9’unu oluştururken en fazla adayın olduğu sınavın 3 milyon 527 bin 464 katılımcı ile YKS’nin birinci oturumu olduğu bildirildi.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, başkanlığın, sınavlardan topladığı başvuru ücreti 1 milyar 257 milyon 26 bin 610 lira olarak hesaplandı. Başkanlık, ocak-haziran döneminde 326 milyon TL’lik de hazine yardımı aldı. Bütçesinin tamamına yakını sınav gelirlerinden oluşan başkanlığın giderleri ise 864 milyon 610 bin lira oldu.
ÖSYM, Ocak-Haziran dönemindeki toplam gelirinin aylara göre dağılımını da paylaştı. Ocak ve şubat aylarında sırasıyla 60,8 milyon lira ve 98,1 milyon lira gelir elde eden başkanlığın, mart-mayıs dönemi harcamaları şöyle kaydedildi:
- Mart: 458,6 milyon lira
- Nisan: 37,3 milyon lira
- Mayıs: 527 milyon lira
- Haziran: 74,9 milyon lira
Gelirlerde büyük artış
Başkanlığın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkat çekti. ÖSYM’nin gelirleri yıllara göre şöyle sıralandı:
- 2018: 528 milyon 32 bin lira
- 2019: 546 milyon 25 bin lira
- 2020: 860 milyon 512 bin lira
- 2021: 767 milyon 630 bin lira
- 2022: 1 milyar 490 milyon 314 bin lira
- 2023 (Ocak-Haziran): 1 milyar 257 milyon 26 bin lira