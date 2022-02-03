ÖSYM'den sınav ücreti soygunu: Son üç yılda adaylardan 2 milyar 131 milyon TL topladılar!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, kurumun son üç yılda adaylardan 2 milyar 131 milyon 866 bin 996 lira 84 kuruş sınav ücreti tahsil ettiğini açıkladı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, ÖSYM’nin 2019-2020 yıllarında sınavlarına giren öğrencilerden aldığı sınav ücretlerini sordu.

Tanrıkulu’nun önergesini Bakan Özer adına ÖSYM Başkanı Halis Aygün yanıtladı. Aygün, ÖSYM’nin adaylardan 2019 yılında 525 milyon 732 bin 621 lira 64 kuruş, 2020 yılında 845 milyon 501 bin 781 lira 13 kuruş, 2021 yılında 760 milyon 632 bin 594 lira 7 kuruş sınav ücreti alındığını açıkladı. Buna göre; ÖSYM, sınava giren adaylardan 3 yılda toplamda 2 milyar 131 milyon 866 bin 996 lira 84 kuruş tahsil etti. (ANKA)