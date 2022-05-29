ÖSYM düzenlediği sınavlarla para basıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), son beş yılda düzenlediği sınavlardan 3 milyar 322 milyon TL gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Düzenlediği tüm sınavlardan fahiş ücretler talep eden ÖSYM, 2021 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavları (TYT-AYT-YDT), KPSS, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Kurum Sınavlarının aralarında olduğu 50'ye yakın sınav ile e-sınavlar için adaylardan alacağı ücretleri de yayınladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre ÖSYM, 2017 yılında sınavlardan 525 milyon 768 bin TL, 2018 yılında 622 milyon TL, 2019 yılında 546 milyon 26 bin TL, 2020 yılında 860 milyon 512 bin TL, 2021 yılında ise 767 mil-yon 630 bin TL gelir elde etti. ÖSYM'nin son beş yılda sınavlardan elde ettiği gelir 3 milyar 322 milyon TL'ye ulaşmış oldu.

ÖSYM'nin personel giderleri, SGK primleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler giderlerininse sınavlardan gelen gelirlerden karşıladığı belirtildi. ÖSYM'nin 2021 yılı geliri 767,6 milyon TL olurken, gideri 776,2 milyon TL oldu. ÖSYM, aradaki yaklaşık 8,6 milyon TL'lik olumsuz farkın oluşma nedenini, pandemi nedeniyle salonlara seyrek öğrenci alınmasına ve nakliye ve sağlık gereçleri için yapılan harcamalara bağladı.