ÖSYM bu hafta sonu yapılacak YKS oturumlarında nasıl bir sınav verecek?

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi, 18 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumları gerçekleşecek.

Başvurular iki kat arttı

Deprem bölgesinde sınav başvurularının ücretsiz olması ve bölgedeki üniversitelere yüzde 25 ek kontenjan verilmesi nedeniyle YKS başvurularının bu yıl geçen yıllara oranla yaklaşık iki katına çıktığı ÖSYM yetkilileri tarafından açıklanmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy 8 Haziran'da yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki 11 ilde geçen sene başvuru sayısı 550 bin iken bu sene 900 bine yakın başvuru olduğunu belirtti.

Sınav görevlisi bulunamıyor

Özellikle deprem bölgelerinden gelen haberler ise ÖSYM'nin başvurulardaki bu artış karşısında yeterince hazırlıklı olmadığını gösteriyor. ÖSYM'nin sınavlar için yeterli sayıda görevli bulamadığı bildiriliyor. Normalde bir ay öncesinden başlayan ve sınavdan en az bir hafta önce tamamlanan salon başkanı ve gözetmen görevlendirmelerinin sınava bir gün kala hâlâ tamamlanamadığı bildiriliyor. Sınav görevi için verilen ücretlerin düşüklüğü, ÖSYM sınavlarında görev şartlarının çok zorlayıcı olması, sınav süresinin uzunluğu ve çok teferruatlı olması gibi nedenlerle, çok sayıda öğretmen ve akademisyen ÖSYM sınavlarında görev almıyor ya da almak istemiyor.

Resen görevlendirilen öğretmenler

Alınan duyumlara göre ÖSYM bu yıl yapılacak TYT ve AYT sınavları için yeterince gönüllü görevli bulamayınca resen görevlendirme yapmaya başladı. Ancak bu durum akademisyenler ve öğretmenler arasında tepkilere neden oldu. Eğitimciler çeşitli gerekçelerle gelen görevleri reddediyor veya onaylamıyor. Resen görevlendirilen öğretmenlerden de bir kısmının sınava katılamayacağı biliniyor. Bu durumda birçok salonda göreve gelmeyen salon başkanı ve gözetmenler olması durumunda sınavların yapılamama durumu bile söz konusu olabilir.

Öğrenciler bir kere daha mağdur olabilir

Yapılan sınavlar konusunda çok katı kurallar koyan, bir dakika bile geç kalan öğrenciyi sınava almayan, her yıl televizyonlarda izlediğimiz görüntülerde geç kalan, bin bir telaşla sınava yetişmeye çalışan, kimliği unuttuğu için sınava giremeyen ve bu nedenlerle tekrar sınava girmek için 1 yıl beklemek zorunda kalan birçok öğrenciye kurallar konusunda taviz vermeyen ÖSYM’nin, bazı sınav salonlarına sadece bir salon başkanı görevlendirebildiği, gözetmen dahi görevlendiremediği ve tek bir salon başkanı ile sınavların yapılmak durumunda kalınabileceği bildiriliyor. O görevli salon başkanının da sabah sınav görevine gelmemesi veya gelememesi durumunda ÖSYM’nin elinde yedek görevlinin de bulunmaması nedeniyle çok ciddi sorunlarla karşılaşılabileceği ve bu konuda yeterince önlem alınmadığı görülüyor. Eğitimciler, veliler ve sınava girecek öğrenciler bu şartlarda sınavın sağlıklı şekilde yürütülmesi konusunda kaygılarını dile getiriyor.

Hafta sonu uygulanacak oturumlarda ülke genelinde ve özellikle deprem bölgesinde yaşanacak sorunlar, öğrencilerin zaten eşitsiz koşullarda girdikleri YKS sınavlarında plansızlık nedeniyle bir kere daha mağdur olmalarına yol açabilir.