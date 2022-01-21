ÖSYM Başkanı: YÖKDİL’i 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Aygün, yaptığı açıklamada, "Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL’i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.