ÖSYM apar topar kaldırdı: MEB Akademi Giriş Sınavı sonuçları yanlış açıklandı

AKP’nin öğretmenleri kendi tedrisatından geçirmek için hayata geçirdiği Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sınavının sonuçları bu sabah saatlerinde önce açıklandı, ardından hatalı olduğu ortaya çıkan sonuçlar geri çekildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS'nin 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adayların, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği belirtildi.

Ancak sınava giren birçok aday girdikleri sınavdaki soru sayısı ile açıklanan sonuçlardaki soru sayısının farklı olduğunu gördü.

Adayların durumu sosyal medya hesaplarından da duyurmalarının ardından kısa süre sonra sonuçlar ÖSYM’nin sitesinden kaldırıldı.

ÖSYM'den açıklama yapıldı

Sınav sonuçlarının kaldırılmasından bir süre sonra ÖSYM Başkanlığı bir duyuru yaptı. Duyuruda sınav puanı hesaplama aşamasında geçen yılki AGS testinde yer alan alt testlerin soru ağırlıklarının dikkate alındığının tespit edildiği belirtildi. ÖSYM puan hesaplama işleminin 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncelleneceğini bildirdi. Sonuç açıklama belgelerininse gün içinde adayların erişimine açılacağı kaydedildi.

ÖSYM'nin duyurusu şöyle:

2026-MEB-AGS Sonuç Açıklama İşlemlerine İlişkin Duyuru 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS) sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testinde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testinde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

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