Osmaniye'nin köylerine yardım gitmedi: Köylüler çadır istiyor

TKP'nin Osmaniye'de oluşturduğu yardım merkezi dayanışma malzemelerini köylere ulaştırmaya başladı. Resmi kurumlardan yardımın ulaşmadığını belirten köylüler gıda ve çadır talep ediyorlar.

Haber Merkezi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı 10 ilden biri olan Osmaniye'nin köylerinde yaşayanlar kaderlerine terk edilmiş durumda.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Osmaniye'de kurduğu ilk yardım merkezinden bugün köylere dayanışma malzemeleri ulaştırılmaya başlandı.

Köylüler kendi imkanlarıyla arabalarda ya da kendi çabalarıyla kurdukları çadırlarda kalıyorlar.

Hiçbir yardımın ulaşmadığını ve geceleri çok soğuk olduğunu belirten köylüler yaşlı ve hasta yakınlarıyla araçlarda sıkışarak geceyi geçirdiklerini anlatıyorlar.

Köylüler AFAD'a isim yazdırmalarına karşın köylerine yardım gelmediğini aktarıyorlar.

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