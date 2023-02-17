Osmaniyeliler Bahçeli’ye tepkili: Geçmiş olsuna bile gelmedi

Depremin vurduğu illerden Osmaniye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tepki var.

DW Türkçe'den Burcu Karakaş'ın haberine göre, kentte yıkımın en çok yaşandığı İstasyon Caddesi'nde oturan T.E., Bahçeli'nin yaptırdığı 'Devlet Bey Konağı'nın depremzedelere açılmamasına ilişkin "O kadar insan buraya yığıldı, şu kapıyı açıp da çocukları içeriye almadılar. Depremin ilk günü şu kapıyı açıp yağmurun altındaki insanları bahçeye alabilirlerdi" dedi.

Kalacak yerlerinin olmadığını söyleyen T.E., "Benim Osmaniye'de 21 can kaybım var. Kim verecek bunun hesabını? Bahçeli daha Osmaniye halkına 'Geçmiş olsun'a bile gelmedi. Oy zamanı herkes gelip yalakalık yapıyor. Televizyonda Osmaniye'yi hiç göstermediler. Burası hep can pazarıydı. Bu saatten sonra AK Parti'ye de MHP'ye de oy yok. Bizleri ölüme terk ettilerse bu ülkede onlara oy yok. Bir kere oy verdim, pişman oldum” ifadelerini kullandı.

İstasyon Caddesi'nde evleri yıkılan Osmaniyeliler, deprem sonrası memleketini henüz ziyaret etmemiş olan Devlet Bahçeli'ye yönelik tepkiden konu açıldığında "Tepki var tabii, tepkiyi kendi yarattı” diyor.

İstasyon Caddesi sakini İlyas Bey de, Devlet Bey Konağı'nın depremin ilk günü depremzedelere açılmamasına öfkeli. İlyas Bey, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Binadan çıktıktan sonra ölümün eşiğindeydik tekrardan. Binalar kendi kendine üzerimize yıkılmaya başladı. Üç beş metre ile kurtulduk. Burada en güvenli yer konağın olduğu yerdi ama açmadılar. Evin içini istemedik biz, bahçeyi diyoruz. Sadece bahçeye yağmurda çocukları alsalardı o bile yeterdi bize."