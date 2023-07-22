Osmaniyeli depremzede: 10 bin liralık deprem yardımını alamadık

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan illerden Osmaniye’de incelemelerde bulundu. Burada hâlâ deprem, kira ve taşınma yardımını alamayan vatandaşlar bulunduğunu belirten Kaya şunları söyledi:

"Üzerinden beş buçuk ay geçmesine rağmen Osmaniye’de deprem sorunları aşılabilmiş değil. On binin üzerinde ağır hasarlı binası, 274 deprem anında yıkılan binası ve 500’ün üzerinde de acil yıkım kararı olan binası olmasına rağmen Osmaniye’miz hâlâ depremden görmezden geliniyor. Yaşanan felaket öyle zannediyorum küçümseniyor. Bugün halen yurttaşlarımız 10 bin TL deprem yardımını alamamış durumda. Halen 15 bin TL taşınma yardımını alamamış durumda, halen kira yardımını alamamış durumda. Beş buçuk aydır, neden bu sorunları çözemediniz?”

'Parayı başka birisine yatırmışlar'

Depremden sonra acil olarak, içinde eşyalar bulunurken yıkımı yapılan Metin Tamer sitesi sakinlerinden bir vatandaş, 10 bin liralık deprem yardımını alamadığını ve mağdur olduğunu anlattı. Depremzede şunları söyledi:

"Depremden sonra devlet 10 bin lira hane başı para yatıracağını söyledi. Bekledik, bu para bana yatmayınca AFAD’a gittim, bana böyle bir para yatmadı diye. AFAD’takiler ‘Bekle, yatar’ dedi. Bir süre beni beklettiler. Sonrasında bana yatması gereken parayı yanlışlıkla başka birisine yatırmışlar. Bunun nasıl olabileceğini soruyorum. ‘Karışmış, yatmış. Artık yapacak bir şey yok. Git o kişiden al’ gibi bir üslupla karşılaştım. Bu, beni çok şaşırttı. Ben gerekli belgeleri topladım. Gerçi bugün bu belgeler ile savcılığa gittiğimde de hiçbir işe yaramıyor ama bu belgeler günü geldiğinde doğru yerde açıldığı zaman bazı insanların bu devirde ezildiğini, haksızlığa uğradığını görmesi için biriktirdim bu belgeleri.

'Polise gidiyorum, polis beni dinlemiyor bile'

Ben orada oturduğuma dair nüfustan ikametgâh belgemi aldım. Elektrik faturamı, doğalgaz faturamı çıkarttırdım. Bununla birlikte AFAD’a başvuru yaptım; ‘Evet, doğru. Ama para başkasının üzerine yatmış; yapabileceğimiz bir şey yok’ diye bir yanıtla karşılaştım. ‘Ne yapabilirim’ diyorum, ‘Git o kişiden parayı al’ denildi. Paranın yattığı kişiye gittim, ‘Para yanlışlıkla size yatmış. O parayı bana geri yatırır mısınız’ dedim; ‘Hayır, öyle bir şey yapmayacağız’ dediler. AFAD’a gittim, ‘Ne yapabilirim şu an’ dedim. ‘Biz bilmiyoruz, savcılığa gidebilirsin’ dediler.

Polise gidiyorum, polis beni dinlemiyor bile. Savcılığa gidiyorum, savcılık da ifademi alan insanlardan beni hor görürcesine bir üslup ile karşılaştım. Ondan sonra iyi kötü hızlıca bir ifademi alıyorlar, sonra savcılıktan aylarca haber bekliyorum. Haber çıkıyor, kovuşturmaya yer olmadığı. Belgelerim elimde, burada oturmadığımı nasıl düşünebilirsiniz? Deyim yerindeyse savcılık da bizi kapıdan kovdu. Yapabileceğim bir şey kalmadı, CİMER’e yazdım. Yine kâale alınmadım… Bastırıldık, sindirilmeye çalışılıyoruz.” (ANKA)