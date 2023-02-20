Osmaniye'deki 352 binanın acil yıkılmasına karar verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Osmaniye'de 60 bin 501 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 352 binanın acil yıkılmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre; Osmaniye’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar 60 bin 501 bina kontrol edildi. Bu binalardan 38 bin 501’i hasarsız, 3 bin 311’i ağır hasarlı, 12 bin 389’u az hasarlı ve 352 bina ile ilgili ise acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımları ise iş makineleri ile kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.