Bakan Kurum: 118 bin bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

"11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz" diye konuşan Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların "zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını" kaydetti.