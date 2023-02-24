Osmaniye'de zincirleme kaza: İki ölü, iki yaralı

Osmaniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki askeri personel ise yaralandı.

Merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'nde iki kamyonetin çarpıştığı bir kaza yaşandı. Kazaya karışan kamyonetlerden biri, kavşakta oluşturulan kontrol noktasındaki jandarma aracına çarparak durabildi.

Kazada, kamyonetin sürücü Ali Y. ile aynı araçta bulunan Enes G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalar için il dışından geldiği öğrenilen jandarma aracındaki iki askeri personel ise yaralandı.