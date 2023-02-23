Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: İki kişi yaşamını yitirdi, altı yaralı

Hatay'da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, Adana’da kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, iki kişi hayatını kaybederken, altı kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre; kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan altı kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.