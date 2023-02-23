Depremde kuzenini kaybeden Sözcü TV muhabiri: Uyum sağlayamadığım gerekçesiyle kovuldum

Sözcü TV muhabiri Sinem Nazlı Demir, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile depremde kuzeni vefat ettikten sonra 'uyum sağlayamaması' gerekçesiyle işine son verildiğini açıkladı.

soL Haber'e konuşan Demir, işine son verildiği güne kadar izinsiz çalıştığını, kuzeninin vefat ettiği gün izin almak istediğini fakat izin verilmediğini söyledi. 16 Şubat'ta yazılı olarak "Hizmet akdiniz (…) işe uyum sağlayamama nedeniyle iş yerimizden deneme süreniz içerisinde feshedilmiştir" bildirimi ile işten çıkarılan Demir sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Mevcut işimi bırakarak yeni bir kanal heyecanlıyla girdiğim Sözcü TV’den, depremde kuzenimi kaybettiğim hafta ‘uyum sağlayamadığım’ gerekçesiyle kovuldum. Hak, işçi emeği, adalet? Neredesiniz?” dedi.