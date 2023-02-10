Osmaniye'de yurttaşlar tepkili: 'Allah belasını versin böyle sistemin'

Depremin dördüncü gününde Osmaniye’de Bilge Apartmanı enkazında yakınlarının sağ çıkmasını bekleyen yurttaş, “İnsanlar aç, susuz, soğukta, belediye başkanı da gelemedi, biz siyaset yapmıyoruz. Hükümet yok şu anda. İnsanlar evlerine giremiyor, elektrik yok, su yok. 3-4 gündür neredesiniz? Allah belasını versin böyle sistemin” dedi.

İstanbul’dan yakınlarını enkazdan çıkartmak için geldiğini söyleyen bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Osmaniye’de çalışmalar tamamlanmak üzere” sözleriyle ilgili “Yetkili gelmedi ki buraya yetkili görsün, kimse gelmedi ki buraya, bu insanlara bir WC bile yok, bayanlar herkes yerde oturuyor” dedi.

Osmaniye’de depremin yaşandığı bölgede dördüncü gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstasyon Caddesi’nde bulunan Bilge Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmalarını tedirginlikle izleyen bir yurttaş ANKA Haber Ajansı muhabirinin uzattığı mikrofona “Anlatamayız, artık ağlayamaz olduk. Abimin karısı, kızı, biri 6 aylık biri 5 yaşında oğlu…Bilemiyorum inan ki” dedi.

Başka bir yurttaş, enkazdaki arama çalışmalarına geç başlandığını belirterek, “Erken mi başladı sence? Dört tane canımız var, bunların günahı yetkililere, vebali günahı onlara, çeksinler. İki tane torunum var, bir gelinim var bir de gelinimi annesi” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Osmaniye’de çalışmalar tamamlanmak üzere” sözlerinin hatırlatılmasına karşılık; “Yetkili gelmedi ki buraya yetkili görsün, kimse gelmedi ki buraya, bu insanlara bir WC bile yok, bayanlar herkes yerde oturuyor. Ben İstanbul’dan geliyorum, yeğenim burada peki cenazesi çıkarsa ben o cenazeyi nasıl götüreceğim İstanbul’a” diye tepki gösterdi.

'Allah devlete zeval vermesin' sözlerine tepki

Yurttaşların yardımların el yordamıyla çevre köylerden, kentlerden geldiğini belirttikleri sırada bir yurttaşın “Allah devlete zeval vermesin” sözleri sonrası bölgedeki yurttaşlar “Devlete niye zeval versin. Devlet hepimizin devleti” diyerek tepki gösteri. Başka bir yurttaş, “İşi siyasete sürmeyi boş ver, sen bana cenaze arabası bulacak mısın” dedi.

Artvin’de torunlarını ve gelini için Osmaniye’ye geldiğini anlatan yurttaş, “Burada dişi tırnağında çalışıyor insanlar, ben asıl siyasilere diyorum. A parti, B parti, belediyelere; böyle çürük binalar yaptırmasınlar. Kader budur derseler yine biz yanarız. Japonya’da niye bir tane ölüm olmuyor? 9 küsur şiddetinde deprem oldu. Belediyeler artık rantı bıraksınlar. Bu insanlar artık sağlam binalarda otursunlar” diye konuştu.

Enkazdaki arama kurtarmalarına çalışan ve apartmanda akrabalarının olduğunu söyleyen genç bir yurttaş dört gündür yaşadıklarını durumu şu sözlerle özetledi:

“DEVA’nın başkanı geldi, CHP’nin başkanı geldi düşün ama Osmaniye’de hizmet yok şu anda öldü. Kimse gelmedi (devlet yetkilileri), geldiler depremin birinci günü Derya Yanık’la beraber, hiçbir şekilde müdahale olmadı. İnsanlar aç, susuz, soğukta, belediye başkanı da gelemedi, biz siyaset yapmıyoruz. Hükümet yok şu anda. İnsanlar evlerine giremiyor, elektrik yok, su yok. 3-4 gündür neredesiniz kardeşim. Rezillik diz boyu. Allah belasını versin böyle sistemin.

İnsanlar temizlik ihtiyaçlarını karşılayamıyor, tuvalet yok, banyo yok hiçbir şey yok. OHAL uygulandı ekmek ücretsizdi, ekmeği şu an 10 liraya satıyorlar düşün. Normalde 5 lira satılıyordu. Bu zihniyette bir ülkemiz var, hükümetimiz var.” (ANKA)