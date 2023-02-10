Enkazın başında kızının çıkarılmasını bekleyen Orhan Aydın: Çöken bu düzenin kendisidir

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın Hatay'da depremde enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın çıkarılması için 5 gündür bekliyor. Günlerce vinç tedarik edilemeyen enkazda bugün vinçle çalışma yapılıyor.

Enkaz başında gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Aydın "Kızımdan ses aldığımızı söylüyor arkadaşlar. Dilerim öyledir. Şimdi sıra ona geldi şu an" dedi. Aydın "Çökmüş! Bence bu gördüğümüz enkazın altında çöken bu düzenin kendisidir" ifadesini kullandı.

İsmail Saymaz, Orhan Aydın ile görüşmesinin video kaydını Twitter hesabından yayımladı.

'AFAD yok ortada'

Aydın "Ben bu kente yüzlerce kez geldim. oyunlar oynadım, filmler çektim. Kuşların bile ağladığı bir zaman dilimine geldim maalesef. Canım çok yanıyor. Arkada gördüğün binada kızım enkazın altında halen. Ve çıkartmak için canla başla insanlar çalışıyor. AFAD yok ortada, vicdanlı ve gönüllü insanlar var. Keşke AFAD da olsaydı ama ben AFAD'ın başlı başına bir afet olduğunu düşünüyorum. Çünkü canı gönülden çalışan, destek veren ama eğitimsiz insanlar (var). İlde hiçbir koordinasyon yok maalesef. Burada yapılan çalışmayı da politik ayrım gözetmeksizin yan yana gelen, vicdanlarını, onurlarını birleştiren insanların yaptıklarını görüyorum" dedi.

'Kızımdan ses aldığımızı söylüyor arkadaşlar'

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen olan kızının depremden birkaç gün önce anneannesinin cenazesi için Hatay'a geldiğini ve annesiyle birlikte depreme yakalandığını, annesinin ilk gün kurtulduğunu aktaran Aydın "Kızımdan ses aldığımızı söylüyor arkadaşlar. Dilerim öyledir. Şimdi sıra ona geldi şu an" dedi.

"Temel mesele koordinasyon" diyen Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Çökmüş! Bence bu gördüğümüz enkazın altında çöken bu düzenin kendisidir. Bu deprem 13 milyonluk bir alanı vurmuş durumda ve Hatay onun bir parçası. Ya Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Urfa, Antep? Orada neler oluyor bilemiyoruz. Biz buradayız, oradaki canlar ne yapıyor bilemiyoruz. Halkımızın önemli bir duyarlılığı var, tırlarla buraya destek yağıyor, bu olağanüstü bir dayanışma. Burada da bir organizasyon yok maalesef. O tırlar geliyorlar, yüklerini nereye indirecekleri bilinmiyor. Ben mesela buradayım Kızılay çadırını henüz görmedim. Aşevleri yok, insanlar sıcak bir şey yiyip içemiyorlar, sağlık temel sorun."

'Amik Gölü'nü kim kuruttuysa facianın temel sorumlularından biri odur'

Hatay'ın Amik Ovası'yla ünlü bir kent olduğunu belirten Aydın "Amik Ovası'nın ortasındaki Amik Gölü'nü kim kurutup oraya havalimanını diktiyse bu bölgede yaşanan facianın temel sorumlularından biri odur. Mimarlar Odası'nın ve kent bilimcilerinin bütün raporlarında fay hattıdır burası burada ev yapmayın demelerine buralara evler yaptırılmıştır ve sonuç ortadadır maalesef." diye konuştu.