Osmaniye'de su kirliliğini duyuran TKP PM üyesine 'dezenformasyon' soruşturması

Depremde en ağır hasarı alan illerden Osmaniye'de şebeke suyunun kirli olduğu tespit edilmiş, kamu kurumları göreve çağrılmıştı. Osmaniye Belediyesi su analizlerinden elde ettiği sonuçların ayrıntılarını paylaşmazken, savcılık sorunu gündeme taşıyan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Parti Meclisi üyesi Övünç Ballı'nın açıklamaları üzerine soruşturma başlattı.

TKP Deprem Takip Merkezi, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin katkısıyla Osmaniye'deki üç ayrı noktadan alınan numuneleri akredite bir laboratuvarda analiz etmiş ve kirliliği gösteren birçok değerin standartların üstünde olduğunu tespit etmişti. Çalışmayı gerçekleştiren heyette yer alan Övünç Ballı, elde edilen sonuçları ulusal basın ile paylaşmasının ardından emniyete ifade vermeye çağrıldı.

Başlatılan soruşturmada Ballı'ya Türk Ceza Yasası'na 6 ay önce eklenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi. 'Dezenformasyon suçu' olarak da bilinen madde, depremden günler sonra TKP'nin Osmaniye'deki dayanışma merkezine düzenlenen baskınla gözaltına alınan parti üyelerine de yöneltilmişti.

Emniyete 9 sayfalık rapor teslim edildi

‘Dezenformasyon suçu’ nedir? Türk Ceza Yasası'na eklenen 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu ile 'endişe, korku veya panik yaratma, ülkenin iç ve dış güvenliğini kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya' yönelik yayın yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Emniyette Ballı'ya, belediye ve kamu kurumlarına hangi gerekçelerle eleştiri yönelttiği, tespitini kimden ya da hangi kurumdan destek alarak yaptığı soruldu. Kentin tamamına içme ve kullanım suyu ulaştırılmasının bir ihtiyaç olduğunu belirten Ballı, "Osmaniye'de yaşayan insanların tamamına şebeke suyu dışında bakteri barındırmayan sağlıklı suyun ulaştırılmadığını düşündüğüm için bu kanaate vardım" yanıtını verdi.

Ayrıca akredite laboratuvarlardan elde edilen sonuçların yer aldığı 9 sayfalık rapor da delil olarak teslim edildi.