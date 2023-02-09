Osmaniye'de son durum: TKP'nin dayanışma noktaları açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 10 ilden biri olan Osmaniye'de belli bölgelerde enkaz çalışmaları devam ediyor.

Görüştüğümüz yurttaşlar Osmaniye’de yıkımın çok olmadığı konusunda yanlış bir kanı olduğunu, bundan dolayı yardımların geç geldiğini ifade ediyor.

Cadde kenarlarındaki yüksek binalarda ise hasar çok fazla durumda. Artçı depremler devam ettiği için kimse evine dönemiyor.

TKP Diş Hastanesi karşısındaki alanda yardım çadırlarını kurdu. Buradan depremzedelerle dayanışma yardımlarının dağıtımı başlatıldı.

Dün Ankara'dan yola çıkan araçlar bölgeye ulaşırken, aynı zamanda TKP heyeti bölgede inceleme ve yardım çalışmalarına da başladı.

Alandan görüştüğümüz bir TKP üyesi “Bundan sonra yaşanacak süreçler aslında insanları endişelendiriyor. Bu parkta yaptığımız yardım sürecinde de karşılaştığımız durum buydu, ‘bundan sonra ne olacak’ endişesi var herkesin üzerinde” dedi.

Sadece hayatta kalma değil, barınma, giyinme gibi dertlerin de artık sorun olmaya başladığını ifade eden TKP dayanışma heyeti üyesi, “İnsanların hepsi evsiz kaldı artık. Enkaz altında kalanların tanıdıkları hâlâ yas tutmaya devam ediyor, cenazeler çıkmaya devam ediyor. Ama özellikle insanlar ‘Ne olacak?’ sorusunu kafalarında taşıyor” dedi.

'Müteahhitler birazcık kazansın diye oldu bunlar'

soL’a konuşan bir depremzede ise “Müteahhitler hep birazcık kazansın diye oldu bunlar, nasıl vebal verecekler acaba? Bu kader değil! Kendilerinin kazanç derdiyle, makyajla süsleyerek ev satmasıyla oldu bunlar. Onların vebalini Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

'Yetkililer fark etmiyor durumu, Twitter'dan duyurduk, erişim engeli geldi'

Bir başka depremzede ise “Fransa’dan ekipler depremin 3. günü geldi. Buraya Ankara’dan iş makineleri geldi. Yetkililer fark etmiyor Osmaniye’deki durumu, biz Twitter’dan duyurduk. Sonra iletişim engeli geldi” dedi.

'AFAD yardımları geldi ama dağıtılamıyor'

İstasyon Caddesi'nde en çok sorunun yaşandığını kaydeden bir depremzede ise "Şu an AFAD geldi, yardımlar geldi, ama dağıtılamıyor, bekletiliyor. Çok kötü bir organizasyon sıkıntısı var" şeklinde konuştu.