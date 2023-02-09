Osmaniye'de cesetler soğuk hava deposu ve mezbahanelerde bekletiliyor

Maraş’te meydana gelen depremlerin etkilediği Osmaniye'de arama kurtarma çalışmaları dördüncü günde devam ediyor.

Kentte AFAD'ın az sayıda çadır kurduğu için insanların büyük bölümü enkaz başlarında yaktıkları ateşlerin etrafında sabahladığı bildirildi. Enkazların büyük kısmında çalışmalar başlarken, ekiplerin dün itibariyle arama kurtarma çalışmalara başladığı öğrenildi.

Binalar her an çökebilir

Bazı köylere halen yardımın ulaşmadığı kentte, Devlet Bahçeli Meydanı, Rahime Hatun, Rauf Bey ve Rizaiye mahallelerinde bulunan binaların çoğu yıkılırken, yıkılmayan binalarda ise ciddi anlamda hasar meydana geldi. Kentte yüzlerce bina yıkılırken, binlerce bina ise ağır hasarlı durumda.

Hasarlı binaların çevresine sadece emniyet şeridi çekilip önlem alınırken, kentin büyük bir kısmında elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.

Cesetler soğuk hava depoları ve mezbahanelerde bekletiliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Osmaniye’de 251 bina maalesef yıkıldı. 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var” diye açıklamada bulunurken, halen enkazlarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kentteki hastanelerin morglarında yer olmadığı için cesetler soğuk hava depoları ve mezbahanelerde bekletiliyor. Yaralılar ise çevre illere ambulanslarla sevk ediliyor.

'Cenazelerimi kendimiz çıkardık'

Kente konuştuğumuz yurttaşlar, ekiplerin çok geç enkazlarda çalışma başlattığını, çadır sorunu yaşadıklarını belirterek, binlerce kişinin dışarıda yattığını söyledi.

Depremde yakınlarını kaybeden bir yurttaş, "Dün enkazdan 4 yakınım cenazesini çıkardık. Gece ekipler çalışmadığı için biz kendimiz çıkardık. Kendi imkanlarımızla cenazeleri soğuk hava deposuna götürdük. Ondan sonra evde yıkadık. Kefen olmadığı için çöp poşetine koyduk, kendi aracımızla götürdüğümüz mezarlıkta defnettik. İnsanlar bu şekilde defnedildi. Ben kendi gözlerimle bir pikabın arkasında 10 cenazenin konulduğunu gördüm. İlk gün sadece asker vardı, 3 günden sonra AFAD ve diğer ekipler geldi. Osmaniye'nin yüzde 60'ı ağır hasarlı durumda. Evimize girmeye korkuyoruz" dedi.