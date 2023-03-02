Osmaniye'de gözaltına alınan TKP'liler serbest

2 gün önce #Osmaniye'de gözaltına alınan 7 üyemiz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



İyinin, doğrunun, haklının karşısında hiçbir zorbalık duramaz. #Osmaniye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. pic.twitter.com/jrlnXxAXiA