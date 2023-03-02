Osmaniye'de gözaltına alınan TKP'liler serbest

Osmaniye'de iki gün önce gözaltına alınan 7 TKP üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Deprem bölgesi Osmaniye'de Yunus Emre Mahallesi'nde TKP'nin semt evine iki gün önce düzenlenen polis baskınında gözaltına alınan TKP üyeleri adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

'İyinin, doğrunun karşısında hiçbir zorbalık duramaz'

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "2 gün önce Osmaniye'de gözaltına alınan 7 üyemiz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İyinin, doğrunun, haklının karşısında hiçbir zorbalık duramaz. Osmaniye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz." denildi.

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