Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Osmangazi Köprüsü'nden 31 Aralık gecesi 23.50 ila 00.30 saatleri arasında zamlı tarifeyle geçiş yapmak zorunda kalan 623 aracın sahiplerine ücretleri iade edildiği söylendi.

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Yeni yıla giren zamlarla girilirken, Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerde otomobil için alınan ücret de 147,5 TL'den 184,5 TL'ye yükseltilmişti.

Yüzde 25 zam haberiyle birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçişler yeni yıla 5 dakika kala gişelerin kapatıldığı iddia edilmiş, araçlarında bekleyen yurttaşlar duruma tepki göstermişti. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatleri arasında teknik aksaklık yaşandığı öne sürüldü.

Söz konusu saatlerde Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye çalışan 623 aracın sahibine ücretlerinin iade edildiği öğrenildi.

Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım A.Ş.'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

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Yeni yıla dakikalar kala gişeler kapatıldı: Sürücüler zamlı tarifeye tepki gösterdi