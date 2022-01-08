Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi

Yeni yıla giren zamlarla girilirken, Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerde otomobil için alınan ücret de 147,5 TL'den 184,5 TL'ye yükseltilmişti.

Yüzde 25 zam haberiyle birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçişler yeni yıla 5 dakika kala gişelerin kapatıldığı iddia edilmiş, araçlarında bekleyen yurttaşlar duruma tepki göstermişti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatleri arasında teknik aksaklık yaşandığı öne sürüldü.

Söz konusu saatlerde Osmangazi Köprüsü'nden geçmeye çalışan 623 aracın sahibine ücretlerinin iade edildiği öğrenildi.

Bakanlık tarafından Otoyol Yatırım A.Ş.'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.