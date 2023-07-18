Osman Kavala'ya tahliye isteyen hakim Ağrı'ya atandı

Gezi davasına ilişkin yargılamalar sırasında Osman Kavala’nın tahliye edilmesi yönünde oy kullanan hakim Sercan Karagöz, HSK kararnamesiyle Ağrı’ya atandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre yargılamalar sırasında Kavala ile Aksakoğlu’nun tahliyesi yönünde oy kullanan Mahkeme Başkanı Sercan Karagöz, Gezi davasına bakan heyetten alınarak aynı mahkemede ikinci heyete üye olarak görevlendirilmişti. HSK’nin bu akşam yayınladığı kararnamede Karagöz İstanbul Hakimliği'nden alınarak Ağrı’ya hakim olarak görevlendirildi.

Kendisi istemiş olabilir'

T24'e bilgi veren kaynaklar, Karagöz'ün kendisinin tayin isteğinde bulunma ihtimalinin olduğuna, HSK'nin de bu talebi kabul ederek Ağrı'ya atama yapmış olabileceğine dikkat çektiler.