Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.  

Haber Merkezi

Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi. (İHA)

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