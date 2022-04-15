Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi. (İHA)
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Haber Merkezi
Gezi Parkı davası kapsamında Osman Kavala'nın tutukluluk incelemesi bugün yapıldı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verildi. (İHA)