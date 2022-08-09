'Osman Kavala'nın çevresi Aslı Aydıntaşbaş'a çok kızgın'

Gezi Davası'nda ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğini gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’la yediğini duyuran Henri Barkey, "Kavala'nın çevresi de Aslı Aydıntaşbaş'a çok kızgın" dedi.

Tele 1'de Gündem Özel programına katılan Barkey, şunları söyledi:

2016 herkes biliyordu Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğimi, Osman Kavala ile karşılaştığımı. Bu gizli bir şey değildi. AKP medyası her zaman Osman ve iki başka kişi ile yemek yediğimi iddia etti. Kimse gelip bana kiminle yemek yediğimi sormadı. "Osman'la yemek yedin mi?" demedi. İddianameye baktım Aslı'nın ismi yoktu.

Osman Bey'in avukatları, savcıdan benimle müteala yapmasını istedi, mahkeme reddetti. Madem beni ajanlıkla, darbecilikle, Osman ile birlikte çalışmakla suçluyorsunuz, benimle neden konuşmuyorsunuz. Çok tuhaf bir olay. Siyasi bir dava bu, Osman'ı içeride tutmak için bunu yapıyorlar.

Aslı'nın ismini tek başıma kendim ifşa etmek istemedim. Türkiye'de kimse bana sormadı zaten. Bazı arkadaşlarım biliyordu, Aslı ile yemek yediğimi söylemiştim. Aslı "manidar" diyor. Bu açıklamayı yapmamın sebebi çok basit.

Aslı "ben orada değildim" demeye başladı. Ardından bana duyumlar gelmeye başladı, benim hakkımda ağır şeyler söylemeye başladı. Benim arkadaşımdı o, ona karşı hiçbir şey yapmak istemedim."