Aslı Aydıntaşbaş'tan 'Henri Barkey' açıklaması

Henri Barkey, Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin olarak açıklama yayımlayarak, o akşam Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğini açıkladı.

Barkey'in açıklamasının ardından Twitter'dan yanıt veren Aydıntaşbaş, "Şahsımla ilgili mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum" dedi.

Bugüne kadar Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldığını söyleyen Aydıntaşbaş, "Artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır" ifadesini kullandı.

Barkey'in yıllardır hiçbir açıklamada bulunmamasını hatırlatan Aydıntaşbaş, "Esrarengiz bir zamanlama ile yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman ile ilgili birçok mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan her türlü bilgi paylaşımını reddeden bu şahsın şimdi konuşması manidardır" diye konuştu.

Aydıntaşbaş şöyle devam etti:

"Sevgili Osman arkadaşımdır. Osman Kavala iddia edildiği gibi bir ABD'li akademisyenle aynı anda lokantada olduğu iddiasıyla cezaevinde değildir. Osman Kavala ve arkadaşı Gezi davasında ceza almışlardır. Osman Kavala'yı cezaevinde tutmak için ikinci bir dava kurgusu yani casusluk davası bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki Osman Kavala bu davadan beraat etmiştir.

15 Temmuz'dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması suç değildir. Sır da değildir. Kaldı ki iddianame buna dayanmamaktadır.

Şahsımla ilgili mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum."