Aydıntaşbaş'tan Barkey ile yemek yediği iddiasına yanıt

Eski CIA Danışmanı Henri Barkey'in Osman Kavala ile değil Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediği iddiası gündem oldu. Aydıntaşbaş, "Böyle bir iddia var ama bu olayla bir ilgim yok” ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'e konuşan Barkey, kendisiyle görüştüğü iddia edilen ve hakkında "casusluk" suçlamasıyla iddianame hazırlanan Osman Kavala hakkında, "O masada Kavala'yla birlikte değildik. Tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim" demişti.

KRT’ye konuşan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan ise o gece Henri Barkey ile yemek yiyen gazetecinin Aslı Aydıntaşbaş olduğunu öne sürmüştü. Özcan, "Aslı Aydıntaşbaş çıkıp söylesin, bir insanla yemek yemek suç değildir ama haksızlığa sessiz kalmak suça ortak olmaktır" demişti.

KRT muhabiri Sultan Eylem Keleş'e konuşan Aydıntaşbaş, Barkey’i tanıyıp tanımadığı sorusuna ise, “Herkes tanıyor, Washington’da büyükelçiliğe giden, yetkililerle, bakanlarla görüşen biriydi” diyerek yanıt verdi. O gece ya da başka bir tarihte Barkey ile yemek yiyip yemediği sorusuna karşılık ise “Röportaj vermek istemiyorum” dedi.