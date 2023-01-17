Örtülü ödenek harcamasında rekor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, hükümet, geçtiğimiz yıl, 70 milyar liralık müteahhitlik giderine imza attı. Günlük ortalama 191 milyon liraya denk düşen tutarlar, müteahhitlerin kasasına giderken, tüm zamanların rekoru kırıldı. İktidar, 2021'de ise müteahhitler için yaklaşık 35 milyar liralık harcama yapmıştı.

Merkezi yönetim bütçe giderlerinin detaylı olarak raporlandığı 2004'ten bugüne kadarki en yüksek örtülü ödenek harcamasına da 2022'de imza atıldı. 2021’de 2 milyar 714 milyon lira örtülü ödenek harcayan iktidar, bu rekoru 2022'nin tamamı için 3 milyar 478 milyon liralık harcama ile geride bıraktı.

Faiz harcamasında rekor

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 2020'de 133 milyar 961 milyon lira, 2021'de ise 180 milyar 850 milyon lira faiz gideri olan iktidar, 2022’de 310 milyar 803 milyon liralık faiz harcaması yaptı.

Hazine’ye göre, 2022'de kamunun kira giderlerinin toplamı, yine rekor kırarak 21 milyar 197 milyon 661 lira oldu. 2021’in kira gideri ise 11 milyar lira olarak kayıtlarda yer aldı.

Kamuda tasarruf genelgesi yayımlayarak, zorunlu haller dışında taşıt alımını yasaklayan iktidar, bu genelgeye rağmen taşıt alımlarına 1 milyar liradan fazla harcadı. Kara, hava ve deniz taşıtı gibi taşıt alımlarına 2022’de toplam 1 milyar 351 milyon lira harcandı. Geçen yılın 11 ayında 589 milyon lira harcayan iktidar, sadece aralıkta 787 milyon liralık taşıt aldı.

Döviz kurunda yaşanan yüksek artışın ardından yürürlüğe konulan kur korumalı TL mevduat hesaplarının Hazine’ye yükü de harcama rakamlarında yer aldı. İlk olarak martta harcama yapılan kalem için 2022’nin tamamında 92 milyar 538 milyon lira ödendi.