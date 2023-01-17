EYT kapsamı genişliyor mu?

EYT tasarısı açıklanırken tasarıda yaş şartının olmayacağı ve hiçbir kesimin dışarıda bırakılmayacağı söylenmiş olsa da açıklanan tasarı ile yeni bir mağduriyet ortaya çıkmış oldu. 8 Eylül 1999 öncesi SSK girişi olmayan vatandaşlara EYT kapısı kapatılırken, bu tarihten önce staj ve çıraklık sigortası olan vatandaşların girişi ise "çalışma başlangıcı" olarak kabul edilmedi.

'İşveren yok'

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajın bir eğitim faaliyeti olduğunu belirterek "Burada bir iş söz konusu değil, bu nedenle de bir mağduriyet olamaz. Staj ya da çıraklık sigortasında bir işveren yok. Anayasamız işveren olmadan iş akdinin gerçekleşemeyeceğini açıkça belirtiyor o yüzden herhangi bir mağduriyet olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Haftada 5 gün çalıştık

Staj mağdurları, Bilgin'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Staj ve çıraklık için kendilerine verilen belgeleri gösteren mağdurlar, SSK numaralarının dahi olduğunu belirtti. Haftada 5 gün, bazen günde 12 saat çalıştıklarını hatırlatan staj mağdurları, "bu iş değilse iş nedir?" diyerek sitem etti. Staj Sigortası Mağdurları (SSM) Türkiye'nin pek çok şehrinde toplanarak Vedat Bilgin'i istifaya davet etti.

Söz konusu sorunun en yakın sürede çözülmesini isteyen staj mağdurları, iktidarın kendilerini görmezden gelmeleri halinde 2023 genel seçimlerinde buna göre oy kullanacaklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, stajın bir çalışma faaliyeti olduğunu ve bir tarafın sorunlarını çözerken diğer tarafı mağdur etmenin devlete yakışmayacağını söyleyerek, 6 ay sonra iktidara geldiklerinde staj mağdurlarının sorununu çözeceğini vaat etti.

Kulislerde konuşuluyor

Beştepe kulislerinden gelen haberlere göre staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının da kapsama dahil edileceği öngörülüyor. Henüz Meclis'e gelmeyen tasarıya, 8 Eylül 1999 öncesi staj ve sigorta girişi olanların da eklenmesi bekleniyor.