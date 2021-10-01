Ortaokulda öğrencilere tacizde bulunan okul çalışanı tutuklandı

Ankara Sincan'da bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak görev yapan bir kişinin öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu ve tutuklandığı öğrenildi.

Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Sincan'da bir ortaokulda öğrencileri taciz eden bir okul çalışanının tutuklandığını açıkladı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım’ı ziyaret ederek bilgi aldığını belirten Kaya, "Daha sonra mahalle muhtarımızla birlikte ilgili okulumuzu ziyaret ederek okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenci velileriyle görüştüm" dedi.

Kaya, "Toplum Yararına Programlar kapsamında okulda geçici süreli çalıştırılan temizlik görevlisinin öğrencilere sözlü tacizde bulunduğunu" belirtirken, tacizcinin tutuklandığını söyledi.

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