Ortadoğu'da ABD destekli hava savunma ittifakı kuruldu

Xinhua Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Ortadoğu'da ABD destekli bir hava savunma ittifakı inşa ettiğini ve bu ittifakın İran saldırılarını engelleyeceğini söyledi.

Söz konusu ittifakın Ortadoğu Hava Savunması (MEAD) olarak adlandırıldığını duyuran Gantz, "İran'ın bölgeyi roketler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla vurma girişimlerinin ardından" bu kararı aldıklarını belirtti. Gantz, ittifakın hayata geçirilmesinde ABD Başkanı Joe Biden ile birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Gantz'ın ittifakın amacını "ABD Merkez Komutanlığı himayesinde İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek" olarak tanımlaması ise dikkat çekti.

İttifakın üyelerine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.