'Ortadan kaybolacağına Genel Merkez’e gelseydi...'

CHP’li Onursal Adıgüzel, Arayış TV’de katıldığı programda 24 Haziran seçimleri sonrası yaşananlar hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Adıgüzel, sistemlere girecek şifrelerin Muharrem İnce’ye yakın yöneticilerde de bulunduğunu, 2018’de kullanılan sistemlerin aynısının kullanıldığını ve seçim gecesi konuşanların hiçbirini o gece Genel Merkez’de görmediğini söyledi.

Adıgüzel, “Yanımda Cumhurbaşkanı adayını da görmek isterdim. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’ndan geliyorum. Mesaj attı, ‘Adam kazandı’ dedi. Kapıda ağlayan gençleri ben teselli ettim. O gece orada Tuncay Özkan ile ben vardık” dedi.

Sözlerini sürdüren Adıgüzel, Muharrem İnce için “Ya Onursalcım o akşam ne oldu deseydi? Muharrem Bey ortadan kaybolacağına çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gelseydi” ifadelerini kullandı.

Çelebi’den Adıgüzel’e tepki: 'Ortadan kaybolma senin işin'

Açıklamaya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü Mehmet Ali Çelebi ise “Ortadan kaybolma senin işin. 3 senedir neredeydin. Sistemi çökertip koltuğuna yapıştın. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım 24 Haziranı. İstediğin yandaş kanalında, yandaş gazetecilerinle hepsiyle beraber gel” diyerek Adıgüzel’e cevap verdi.