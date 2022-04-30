Ortaca'da yurttaşların nöbeti sonuç verdi: İhale iptal edildi

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi'nde köylüler, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için kullandıkları 5 dönümlük alanın muhtarlık tarafından idare edilmesini talep etmişti.

Milli Emlak Şefliği köylülerin talebine, “Bu bölgeler kırsal nitelikli yerleşim alanıdır, dolayısıyla sosyal donatı alanı olarak kullanılamaz” yanıtını vermişti. Köylülerin ihaleye karşı başlattıkları nöbet sonuç verdi.

Alan yerel yönetime tahsis edilecek

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bakanlık düzeyinde yaptığı görüşmeler sonucu ihalenin iptal edildiğini ve alanın yerel yönetime tahsis edileceğini belirtti. Girgin, yöre halkının ve yerel yönetimin bilgisi olmadan Hazine arazilerinin rant uğruna satılmasına tepki gösterdi ve köylülerin eylemlerinin sonuç vermesinden memnun olduğunu belirtti. (ANKA)