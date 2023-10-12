Orta Afrika tezkeresi Meclis'ten geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Birlemiş Milletler'in (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki harekat ve misyonlarına katılımına bir yıl daha yetki veren tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Saadet Partisi Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Avrupa devletlerinin nüfuzu altında kalan Afrika ülkeleri için Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu savunarak, ''Ülkemizin dış politika yönelimindeki amacı çıkar odaklı olmamıştır'' dedi.

İYİP Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Türkiye'nin başta Suriye ve Kuzey Irak gibi bölgelerde askeri varlığını sürdürmesine karşı olmadıklarını vurguladı.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, tezkereye "Evet" oyu vereceklerini bildirdi.

Yeşil Sol Parti Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, BM kapsamında da olsa askeri içerikli hiçbir tezkereye onay vermediklerini, Orta Afrika tezkeresine de "Hayır" oyu vereceklerini belirtti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olduğunu hatırlatan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yurt dışına asker gönderme gibi konularda ortak akılla kararlar verilmesinden ve uygulanmasından yana olduklarını söyleyerek, misyonda Türk askerinin bir yıl daha yer almasına "Evet" oyu vereceklerini açıkladı.

AKP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Refik Özen, ''Türk Silahlı Kuvvetlerimiz nerede terör, terörist varsa inlerine girecek, nerede olması gerekiyorsa orada yerini alacak" diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresini 1 yıl daha uzatan tezkere kabul edildi.

Oylamada Yeşil Sol Parti ve Emek Partisi milletvekilleri ''Hayır'' oyu verirken, diğer partiler ''Evet'' oyu verdi. Tahliye talepleri reddedilen Hatay Milletvekili Can Atalay için yürüyüş düzenleyen Türkiye İşçi Partisi milletvekilleriyse oylamaya katılmadı.