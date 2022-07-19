Ormanlık alanları ihaleye açtılar: Golf sahası ve otel yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, orman alanı statüsündeki onlarca taşınmazın tahsisi için ilan açtı. Resmi Gazete’de, “Kamu Taşınmazlarının Duyurusu” başlığıyla yayımlanan ilana göre, yedisi Antalya’da, dördü Mersin’de, dördü Ordu’da ve üçü Muğla’da olmak üzere orman statüsündeki toplam 28 adet taşınmaz ihaleye açıldı.
Ormanlık alanlara otel inşası
Tahsis duyurusu yapılan bazı taşınmazlar ve taşınmazlar üzerine inşa edilecek tesis türleri ise ilanda şöyle sıralandı:
- Antalya Alanya Mahmutlar Mahallesi: Golf tesisi ve beş yıldızlı otel veya tatil köyü
- Antalya Serik Belek Mahallesi: Beş yıldızlı otel
- Antalya Manavgat: Günübirlik kamp alanı
- İzmir Çeşme Alaçatı: Dört ya da beş yıldızlı otel
- Mersin Silifke Cumhuriyet Mahallesi: Dört ya da beş yıldızlı otel
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, taşınmazlara talip olan girişimciler, tekliflerini 19 Ağustos’a kadar bakanlığa iletebilecek. Bakanlık, “Mali açıdan en uygun” olduğunu düşündüğü teklifte karar kılacak.