Ormanlık alanda imar planı: MHP'li başkanın kızı satın almış

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçen ocak ayındaki olağan meclis toplantısında, Yunusemre ilçesindeki ormanlık alanın ortasında bulunan parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı AKP ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilmişti. CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli ise kabul edilen tartışmalı kararın iptali için konuyu yargıya taşımıştı.

MHP'li Belediye Başkanının kızı satın aldı

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, alanda keşif yapılması ve malik sahibi olduğu ifade edilen kişiye ihbarda bulunması için ara verildi. Mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, mülk sahibinin MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün'ün olduğu ortaya çıktı.

Verilen ara kararda şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu olayda verilecek hükmün dava konusu taşınmazın maliki Merve Ergün'ün hak ve menfaatini etkileyecek nitelikte görüldüğünden Merve Ergün'e ihbarına, dosyanın tekemmül sürecinin devam ettiği hususunun ve dava dilekçesi örneğinin adı geçene tebliğine, yöntemine uygun olarak hazırlanacak dilekçelerle başvurma harcı ve posta ücreti yatırılması suretiyle ‘davayı kazanmasında hukuksal yararı bulunan taraf yanında' davaya katılabileceğinin bildirilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

Araziyi arkadaşından satın aldı

Davayı açan CHP'li Bülent Mersinli'nin avukatı Yalçın Arcak, söz konusu arazinin dava sırasında MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün tarafından satın alındığını belirtti. Arcak'ın açıklaması şöyle:

"Edindiğimiz bilgilere göre bu alan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararı çıkmadan önce Talha Ferruh Güvenir isimli bir şahıs tarafından satın alınıyor. Bu şahsında Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızının arkadaşı olduğunu öğrendik.

Biz dava dilekçesini verdiğimiz zamanda alanın sahibi bu isim görünüyordu. Sonra davayı açmamız ve verilen ara kararla ilgili geçen süreçte alanın birden satışı yapılarak Merve Ergün'ün üzerine geçiyor. Sanırım nasıl olsa bu karar meclisten geçti, hukuken de bu konuda haklıyız gibi düşündüler daha dava sonuçlanmadan alanı Merve Ergün'ün üzerine geçirdiler. Bu davadan bir şey çıkmaz dediler. Bu durumda şaibeli iş yaptıkları ortaya çıktı.

Mahkeme Merve Ergün'e 'Sen gel bu davayı takip et, bu dava sonrası sıkıntı yaşayabilirsin' diyor. Tek kişiye ihbarda bulunulması demek, bu arsanın tamamen sahibinin Merve Ergün olduğunu gösteriyor. Eğer başka ortaklar olsaydı onlara da ihbarda bulunulurdu. Ama böyle bir şey yok. Artık usulsüzlükleri alenen yapmaya başladılar."

'Bölgeyi villalarla donatacaklar'

Ekoturizm yapılacak olan alanın kadastral yolu olmadığını ve bu bölgeye herhangi bir tesisin yapılamayacağını dile getiren CHP Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli ise konuya dair şöyle dedi:

"Bu alan dört tarafı ormanla çevrili. Buraya ulaşan kadastral bir yol yok. Normal de bu tür tesis için ormanda geçiş izni vermez. İmar yönetmeliği bir planlanma yaparken şunu söylüyor. Tarımsal alan veya orman çevresinde bir kadastral yol yoksa, burada sadece kamu yararı olan konularda yani hastane, okul gibi konularda imar izni verebilirsin diyor.

Şimdi bunlar siyasi güçleri arkalarına alarak, 'Oradan buradan izini nasıl olsa alırız' düşüncesiyle böyle bir işin içerisine giriyorlar. Bize şunu gösteriyor ki, bu yerde asla eko turizm diye bir olay olmayacak. Burayı tamamen ranta çevirecekler. Hem Manisa'nın tepeden görünmesi, hem de İzmir'e yakın olması sebebiyle bu bölgeyi villalarla donatacaklar.

Belki göstermelik küçük bir mesire alanı yapacaklar. Ama gerisi tamamen havuzlu villalarla dolacak. Bu bölgede Manisa tarihinin en büyük rantı var. Bu alanda milyarlık rant dönecek. Bu kentin yakın tarihinin en büyük yolsuzluğu. Merve Ergün'ün bu arazinin sahibi olması demek bizim iddialarımızı doğru olduğu anlamına gelir."