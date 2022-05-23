Erdoğan'a yakın şirket, proje kapasitesini iki katına çıkartmak için bakanlığa başvurdu

Geçen aylarda İstanbul Sarıyer’deki Ayazağa Mahallesi’nde bulunan milyonlarca lira değerindeki Seyrantepe Polis Lojmanları’nın bulunduğu kamuya ait arazi konut projesi adı altında ranta açılmıştı. DAP Yapı’nın inşa edeceği açıklanan milyonlarca liralık lüks konut projesinin kapasitesinin iki katına çıkarılması için bakanlığa başvuruda bulunulduğu açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, DAP Yapı Şirketi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Seyrantepe Polis Lojmanları arazisine yapacağı lüks konut projesinin kapasite artışı için 16 Mayıs tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Şirket başvurusunda, arazinin daha önce 25 bin metrekarelik kısmına inşa edeceği konut projesinin alanını 53 bin 46 metrekareye çıkaracağını belirtti.

Daha öncesinde 453 konut inşa edileceği açıklanan projedeki konut sayısı 958'e çıkartılırken, yeni projede öncekinden farklı olarak 48 adet ticari alan ve bir adet beton santralinin inşa edileceği belirtildi. Ayrıca yeni projede bir açık bir de kapalı yüzme havuzu ve bin 236 araçlık otopark da yer aldı.

236 milyon 829 bin TL olarak açıklanan proje maliyetinin, konut sayısının yaklaşık iki kata çıkartılması, ticari alanlar ile beton santralinin de projeye eklenmesi nedeniyle 506 milyon 226 bin TL’ye yükseldiği açıklandı.

Arazi geçen yıl satılmıştı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Seyrantepe Polis Lojmanları arazisi için geçen yıl bir ihale düzenlemişti. Galatasaray'ın stadına komşu olan ve bölgenin en değerli arazileri arasında gösterilen arazinin ihalesini DAP Yapı iştiraki Eltes İnşaat almıştı. Firma, proje toplam geliri olarak 3 milyar 111 milyon TL teklif verirken, arsa sahibi Emlak Konut GYO’ya da 1 milyar 244 milyon TL ödeyeceğini taahhüt etmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkileri olduğu bilinen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Avrupa Yakası’nın en değerli merkezi noktalarından birinde proje geliştireceğimiz için çok mutluyuz. İhalesini kazandığımız arazi, lokasyonu itibarıyla, önemli ulaşım ve ticaret akslarının kesişim noktasında yer alıyor” demişti.