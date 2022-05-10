Ormanların geleceği için büyük tehdit: Biyokütle enerji santralleri

Türkiye'de son yıllarda biyokütle enerji santrallerinin (BES) sayısı hızla arttı. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, elektrik üretim fiyat desteği yoluyla ve çevre koruma yükümlülüklerinden muafiyetlerle teşvikler verilen santrallerle ilgili bir açıklama yaptı.
Dernek, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 2011 yılında teşvik listesindeki biyokütle enerji santrali sayısının sadece 3 iken, 2022 listesinde bu sayının 300'e yaklaştığını duyurdu. Derneğin açıklaması şöyle: