TİSKİ'ye devredilen sahil konut yapımı için satışa çıkarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi’nde denize sıfır ve eski vakıf arazisi olan bir dönümlük alanın Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından konut yapımı için 7 milyon TL’ye satılmak istenmesi bölge halkının tepkisine neden oldu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, CHP Akçaabat İlçe Başkanı Mustafa Bak ve CHP Bayburt İl Başkanı Mehmet Sezer Mersin Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Mahalle sakinleri, geçmişte mesire ve plaj olarak kullanılan alanın kısa süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ’ye devredildiğini, bu devrin ardından bir satış planlaması yapıldığını anlattı. Bölge sakinleri, "Burası bize ait ve öyle kalmasını istiyoruz. Bizim çocukluğumuz. Çocuklarımız oturacağı, dondurma yiyeceği bir yer yok, kesinlikle satılmasını istemiyoruz" dedi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da, "Hiçbir kanun ya da düzenleme vatandaşın önceliğinden daha önemli değildir" diye konuştu.

'Bu işin arkasından pis kokular geliyor'

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise "Bu işin arkasından pis kokular geliyor. Burada 2,4-3 milyona daireler satılıyor. Dairelerin günlük kirası üç bin-beş bin TL arasında değişiyor. TİSKİ burada kendisi ile ilgili bir faaliyet yapmak yerine, burayı konut imarına geçiriyor ve burayı satarak bir bütçe elde edecek. Ama daha da önemlisi burada yapılacak 20 tane daireyi üç milyondan satsa 60 milyon. Ama araziyi 6 milyona satıyorlar. Burada da büyük bir haksızlık var. Biz bölge halkının yanında olmak için geldik. Bu meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar taşıyacağız" ifadesini kullandı. (ANKA)