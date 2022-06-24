Ormanı ateşe veren kişinin babası: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınını başlattığını itiraf eden ve tutuklanan S.A.'nın babası K.A. açıklamada bulundu.

Son derece üzgün olduğunu söyleyen K.A., "Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm... Çalışmaya gitmişti. Tıraş olup kıyafetlerini değiştirdi ve akşam üstü gelirim dedi. Yangın çıktı o da gelmeyince merak ettim. Ulaşamadım ve yangının arasında kaldığını düşündüm. Sonra motoru bulundu. Motordan sonra kendisinin yakalandığını duydum. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız. Ormandan ekmek yiyoruz. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi" ifadelerini kullandı.