Yangınlar devam ediyor... 'Hazırlıklar temmuz ayına göre planlanmış'

HaberTürk yazarı Kübra Par, Marmaris'te 4 gündür süren yangına ilişkin olarak AA'nın haberinden hareketle ihalesi yapılan ancak henüz teslim edilmeyen 25 helikopter ve 9 uçak olduğunu belirterek, "Keşke yangın uçakları ihalesi daha erken yapılsaydı" dedi.

Gece görüşlü helikopterlerin de henüz teslim edilmeyen, temmuz ayı başında gelecek grupta yer aldığını söyleyen Par şu ifadeleri kullandı:

"Peki yıllardır tartışılan meşhur THK uçakları nerede? Orman Bakanlığı onları da filoya katmıştı ama bu yangında neden yoklar?

Yine Anadolu Ajansı’nın geçtiği bir başka haberde onların da bakım sürecinde olduğunu anlıyoruz. 20 Haziran 2022 tarihli habere göre Türk Hava Kurumunun 4 adet CL-215 amfibik yangın söndürme uçağı, gelecek aydan itibaren yangın bölgelerinde hizmete başlayacak. Söz konusu 4 uçağın bakımının 4 milyon dolara mal olduğunu ve çok eski oldukları için en fazla 5-6 yıl uçurulabileceğini de belirtelim.

Özetle belli ki asıl hazırlıklar temmuz ayına göre planlanmış ama sipariş edilen helikopter ve uçakların tamamı elimize ulaşmadan Marmaris’te yangın çıkmış. Keşke ihale süreci çok daha erken başlatılmış olsaydı."