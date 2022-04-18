Ormanda yakalanan eski kaymakam için istenen ceza belli oldu

Eski Kaymakam hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah Gazetesi 'nden Dilek Yaman Demir’in haberine göre, 17 Temmuz 2021’de, korumasının kiraladığı otomobili Beykoz Kaynarca’daki ormanlık arazinin girişine park eden eski Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, bir kadınla cinsel birliktelik yaşadı.

Evine dönmek üzere yoldan geçen 15 yaşındaki U.Y’nin uyarması üzerine Ahmet Katırcı'nın U.Y’yi arabayla ezmeye çalıştığı belirtildi. Çocuğun çığlık seslerini duyan komşular da olaya müdahil oldu. Katırcı hakkında soruşturma başlatıldı.

6 yıl hapis istemi

Savcılık, yürütülen soruşturmanın sonucunda eski Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı hakkında “Hayasızca hareketlerde bulunma ve silahla tehdit” suçlarından dava açtı. Savcılık, Ahmet Katırcı’nın 6 yıla kadar hapsini istedi.