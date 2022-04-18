İsa'nın çarmıha gerilmesini canlandıran genç yaşamını yitirdi

25 yaşındaki Nijeryalı bir öğrenci, Kutsal Cuma etkinliğinde İsa'nın çarmıha gerilmesini canlandırırken düştü ve öldü.

Clariantian Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi olan Suel Ambrose'nin düşüşü, çarmıha gerilmeyi tasvir eden canlandırmanın seyircisi tarafından ilk olarak oyunun bir parçası zannedildi.

Nijerya'daki üniversitede İsa'nın Tutkusu'nun geleneksel sahnelenmesinde Aziz Petrus rolündeki Suel Ambrose, İsa'nın tutuklanmasını önlemek için askerlerden birinin kulağını kestiği İncil sahnesinden sonra yere düştü.

Hastaneye kaldırılan Ambrose, kurtarılamadı.