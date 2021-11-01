Orman yangınında yaşamını yitiren Akdemir'in kardeşi: 'Sözünü tutan yok' 

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında yaşamını yitiren Şahin Akdemir’in (26) kardeşi Baykal Akdemir (21), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini öne sürdü. Akdemir, “Bize verilen sözler tutulmadı. Ne babamın ne annemin ne de benim, hiçbirimizin sözü tutulmadı. Annemi, babamı kandırıyorlar. Arıyorlar, soruyorlar ama ses soluk yok. Babam halen daha boş, işsiz; ben işsizim” dedi.
Şahin Akdemir, 29 Temmuz’da, Marmaris’teki orman yangınını kontrol altına almaya çalışan ekiplere su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yapmıştı. Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Temmuz’da, Bekir Pakdemirli ile birlikte Şahin’in ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu.
Şahin Akdemir’in kardeşi Baykal Akdemir, Erdoğan’ın kendisine iş, anne ve babasına ise emeklilik sözü verdiğini söyledi. Baykal Akdemir, Erdoğan’ın bakanlara konu ile ilgili talimat verdiğini, ancak verilen bu sözlerin tutulmadığını öne sürdü. Akdemir şöyle konuştu: